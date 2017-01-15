СКА обыграл "Сибирь", одержав пятую победу подряд в КХЛ

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов (1-я и 52-я минуты), Павел Дацюк (33), Никита Гусев (33), Илья Каблуков (29) и Вадим Шипачев (46). У проигравших отличились Константин Окулов (28) и Йоонас Кемппайнен (32).
СКА одержал пятую победу кряду, "Сибирь" потерпела третье поражение подряд.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 50 матчах 118 очков, "Сибирь" на Востоке с 65 очками после 51 игры идет десятой.
В следующем матче СКА 19 января примет финский "Йокерит", "Сибирь" 23 января в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".
В другом матче "Северсталь" дома обыграла новокузнецкий "Металлург" - 3:0.