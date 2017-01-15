СКА обыграл "Сибирь", одержав пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов (1-я и 52-я минуты), Павел Дацюк (33), Никита Гусев (33), Илья Каблуков (29) и Вадим Шипачев (46). У проигравших отличились Константин Окулов (28) и Йоонас Кемппайнен (32).

СКА одержал пятую победу кряду, "Сибирь" потерпела третье поражение подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 50 матчах 118 очков, "Сибирь" на Востоке с 65 очками после 51 игры идет десятой.

В следующем матче СКА 19 января примет финский "Йокерит", "Сибирь" 23 января в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В другом матче "Северсталь" дома обыграла новокузнецкий "Металлург" - 3:0.