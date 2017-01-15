Футболист Ласина Траоре прибыл на сбор ЦСКА

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Ласина Траоре прибыл на сборы команды в Испании. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"В расположение команды в Испании прибыл ивуарийский нападающий Ласина Траоре", - говорится в сообщении.

Ранее агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк сообщил ТАСС, что форвард в воскресенье должен присоединиться к столичному клубу на сборе.

Траоре перешел в ЦСКА из "Монако" летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть клуб. Ранее Селюк сообщал, что Траоре может продолжить карьеру в "Малаге", но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.

В текущем розыгрыше чемпионата России Траоре провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Сейчас армейцы проводят первый зимний учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, он завершится 22 января.