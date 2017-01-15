Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж Касьянова стал четвертым на чемпионате Европы по бобслею в четверках

Спорт
15 января, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Победил экипаж немца Йоханнеса Лохнера
Материал из 1 страницы
Экипаж Александра Касьянова

Экипаж Александра Касьянова

© EPA/JAN HETFLEISCH, архив

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский экипаж в составе Александра Касьянова, Алексея Зайцева, Алексея Пушкарева и Максима Белугина занял четвертое место в соревнованиях четверок на чемпионате Европы по бобслею, который завершился в немецком Винтерберге.

По сумме двух попыток россияне уступили победителям - четверке немца Йоханнеса Лохнера 0,65 секунды. Вторым стал экипаж немца Нико Вальтера, третьим - австрийца Бенджамина Майера. Другой российский экипаж под управлением Алексея Стульнева поделил пятое место с немецкой четверкой Франческо Фридриха, экипаж Максима Андрианова - седьмой.

Чемпионат Европы проходил в рамках этапа Кубка мира, на котором также выступали спортсмены из стран Северной Америки и Азии.

Следующий этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет 20-22 января в швейцарском Санкт-Морице, чемпионат мира по бобслею и скелетону - с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
2
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
3
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
6
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
7
В Тамбовской области подростка подозревают в убийстве бабушки, отца и сестры
Темы дня
Реклама