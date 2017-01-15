Экипаж Касьянова стал четвертым на чемпионате Европы по бобслею в четверках

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский экипаж в составе Александра Касьянова, Алексея Зайцева, Алексея Пушкарева и Максима Белугина занял четвертое место в соревнованиях четверок на чемпионате Европы по бобслею, который завершился в немецком Винтерберге.
По сумме двух попыток россияне уступили победителям - четверке немца Йоханнеса Лохнера 0,65 секунды. Вторым стал экипаж немца Нико Вальтера, третьим - австрийца Бенджамина Майера. Другой российский экипаж под управлением Алексея Стульнева поделил пятое место с немецкой четверкой Франческо Фридриха, экипаж Максима Андрианова - седьмой.
Чемпионат Европы проходил в рамках этапа Кубка мира, на котором также выступали спортсмены из стран Северной Америки и Азии.
Следующий этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет 20-22 января в швейцарском Санкт-Морице, чемпионат мира по бобслею и скелетону - с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.