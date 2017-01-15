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СМИ: бывший тренер сборной России Слуцкий может стать скаутом "Челси"

Спорт
15 января, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
В декабре специалист покинул ЦСКА после семи лет работы в клубе
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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может войти в аналитический отдел, в частности, в скаутскую службу английского "Челси". Об этом пишет британское издание Daily Star.

Слуцкий в субботу был в Англии и посетил матч "Лестер" - "Челси".

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По информации другого британского издания The Sun, владелец "Челси" Роман Абрамович хотел бы видеть российского специалиста в своем клубе.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял столичный клуб с 2009 года и стал с ним трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также специалист с августа 2015 года по июнь 2016-го совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на Евро-2016 Слуций объявил о своем уходе из сборной.

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