СМИ: бывший тренер сборной России Слуцкий может стать скаутом "Челси"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может войти в аналитический отдел, в частности, в скаутскую службу английского "Челси". Об этом пишет британское издание Daily Star.

Слуцкий в субботу был в Англии и посетил матч "Лестер" - "Челси".

По информации другого британского издания The Sun, владелец "Челси" Роман Абрамович хотел бы видеть российского специалиста в своем клубе.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял столичный клуб с 2009 года и стал с ним трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также специалист с августа 2015 года по июнь 2016-го совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на Евро-2016 Слуций объявил о своем уходе из сборной.