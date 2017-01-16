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"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без поражений

Спорт
16 января, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС
Встреча чемпионата Испании по футболу завершилась со счетом 1:2
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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© AP Photo/Daniel Ochoa de Olza, архив

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Реал" уступил "Севилье" со счетом 1:2 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу и прервал серию из 40 игр без поражений.

В составе хозяев мяч забил Стеван Йоветич (90), автогол на счету Серхио Рамоса (85). За "Реал" отличился Криштиану Роналду (67 - пенальти).

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Примечательно, что по итогам предыдущего матча между командами, который состоялся 12 января в рамках Кубка Испании (3:3), "Реал" побил рекорд "Барселоны" по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах среди испанских клубов - 40 матчей.

Последний раз "Реал" проигрывал в апреле 2016 года в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкого "Вольфсбуга" (0:2). С тех пор мадридский клуб одержал 30 побед и 10 раз сыграл вничью.

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 40 очков после 17 матчей. "Севилья" поднялась на второе место (39 очков после 18 игр). Третьей идет "Барселона" (38; 18 

В следующем туре "Реал" 21 января примет на своем поле "Малагу", а "Севилья" 22 января сыграет на выезде с "Осасуной".

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