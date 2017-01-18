"Автодор" разгромил "Венецию" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Баскетболисты российского "Автодора" разгромили итальянскую "Венецию" со счетом 106:67 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным в составе саратовской команды стал легкий форвард Винс Хантер, набравший 18 очков.
В активе "Автодора" 19 очков после 13 матчей, команда занимает четвертое место. Венеция с 21 баллом идет второй, первое место у французского "Ле-Мана" (21 очко).
В следующем матче "Автодор" 24 января на выезде сыграет с "Ле-Маном".