Хоккеист Костин намерен выступать за "Динамо" до окончания срока контракта

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба "Динамо" (Москва) Клим Костин намерен рассматривать возможность перехода в североамериканский клуб только после окончания срока контракта с московской командой. Об этом ТАСС сообщил руководитель селекционного отдела ДЮСШ "Динамо" Александр Фаткуллин.

В среду пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг незадрафтованных молодых игроков, выступающих за пределами Северной Америки. Первое место в нем занимает 17-летний Костин, проведший за "Динамо" в нынешнем сезоне восемь матчей. Нападающий сыграл также в ноябре за сборную России в молодежной Суперсерии с командами канадских лиг. Срок контракта Костина истекает по окончании сезона-2018/19.

"Он высокий, мощный, но еще не оброс мышцами, и ему нужно повзрослеть, поиграть дома. Когда ему было 11 лет, я ездил в Пензу, мы уговорили переехать его к нам, - сказал Фаткуллин. - Я общался с его отцом, и насколько понял, у них в планах отработать до конца контракт с "Динамо". И когда парень немного повзрослеет, возможно, тогда он отправится за океан".

"Самому Климу и его отцу я объяснял, что сейчас ему туда рано ехать. Приводил примеры Артемия Панарина, Владимира Тарасенко, которые поиграли в КХЛ, заматерели и поехали туда готовыми игроками, им не пришлось пробиваться в НХЛ через АХЛ (Американская хоккейная лига. - Прим. ТАСС)", - добавил он.

По словам специалиста, Костин обладает достаточным талантом и мастерством, чтобы в будущем закрепиться в одной из команд НХЛ. "Он может играть в стиле Валерия Ничушкина - взять шайбу, "протащить", привезти ее в зону, в то же время может из борьбы пас отдать, завершить атаку. Для того, чтобы стать хорошим хоккеистом, у него все есть. Единственное, ему надо повзрослеть", - заключил собеседник ТАСС.

Очередной драфт НХЛ пройдет 23-24 июня в Чикаго.