Технический директор ФИФА ван Бастен предложил кардинально изменить футбольные правила

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бывший футболист и тренер, технический директор Международной федерации футбола (ФИФА) голландец Марко ван Бастен предложил кардинально изменить правила футбола. Его слова приводит агентство Associated Press.

"Я общался со многими игроками и тренерами, нам нужно продвигать качественные, а не количественные изменения в футболе, - заявил ван Бастен. - Мы должны защитить игроков от перегрузок, потому что сейчас они играют слишком много, это плохо сказывается на качестве игры. Футболисты проводят до 75 матчей в сезоне, я считаю, что стоит ограничить это число 55-60 играми".

Ван Бастен в интервью агентству озвучил несколько своих предложений по улучшению качества и зрелищности футбола. В частности, он предложил заменить пенальти на футбольные буллиты, когда игрок начинает движение с мячом на расстоянии 25 метров от ворот и должен забить гол за восемь секунд. "В этом проявляется больше мастерства и меньше удачи", - прокомментировал голландец.

Кроме того, ван Бастен предлагает отменить офсайды, так как "без них у команд будет больше возможностей забить гол", разделить игры на четверти, тогда "у тренеров будет три возможности пообщаться с футболистами", и ввести оранжевую карточку, которая будет означать удаление игрока на 10 минут.

При этом голландец отметил, что хочет услышать мнение мирового сообщества, прежде чем какие-либо предложения будут рассматриваться на законодательном уровне.

Ван Бастен известен своими выступлениями за голландский "Аякс" и итальянский "Милан". Он является трехкратным обладателем приза лучшему игроку в Европе - "Золотого мяча" (1988, 1989, 1992). В составе сборной Нидерландов форвард становился чемпионом Европы (1988) и бронзовым призером европейского первенства (1992).