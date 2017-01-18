Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Химки" обыграли "Ратиофарм Ульм" в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

Спорт
18 января, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 95:90
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" обыграл немецкий "Ратиофарм Ульм" со счетом 95:90 в гостевом матче третьего тура стадии топ-16 Кубка Европы.

Самым результативным в составе подмосковной команды стал Реймар Морган (22 очка).

"Химки" после трех туров располагаются на первом месте в группе F, одержав две победы

В следующем матче "Химки" 25 января дома повторно сыграют с немецкой командой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
СМИ: Сенегал ввел войска в Гамбию, президент которой отказался отдать власть преемнику
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
6
Полицейский из "танцующего" кортежа уволен из МВД
7
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
Темы дня
Реклама