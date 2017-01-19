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Презентация эмблемы футбольного Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге

Спорт
19 января, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года состоится на 13 стадионах в 12 странах, одной из которых станет Россия
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Стадион "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге

Стадион "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Презентация эмблемы Санкт- Петербурга как города-организатора матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в четверг. На торжественные мероприятия впервые после своего избрания прибыл глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Чемпионат Европы 2020 года вновь пройдет с участием 24 сборных, однако на сей раз финальный турнир состоится на 13 стадионах в 12 странах, одной из которых является Россия. Право провести матчи группового раунда и один из четвертьфиналов получил Санкт-Петербург.

Презентация эмблемы состоится в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове, начало - 11:30 мск. Помимо Чеферина, в церемонии примут участие вице- премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Санкт-Петербург завершает серию подобных мероприятий в других городах-организаторах Евро-2020, начавшуюся в сентябре минувшего года.

В интервью ТАСС словенец Чеферин высказал мнение, что новый стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга станет одним из лучших в Европе. Уже весной здесь должны пройти первые матчи с участием "Зенита", летом - Кубка конфедераций, а в 2018 году арена в Санкт-Петербурге примет игры чемпионата мира по футболу. Сданный в эксплуатацию в конце декабря стадион вмещает 68 тысяч зрителей, работы здесь будут продолжаться до конца марта. После чемпионата мира пройдет этап модернизации и адаптации стадиона к требованиям Евро-2020.

Решение о проведении финального турнира Евро-2020 в разных странах было принято на исполкоме УЕФА в январе 2013 года. В сентябре 2014-го список городов-организаторов был оглашен - в него вошли 13 стадионов из 12 стран, в том числе Англии и Шотландии, которые являются отдельными членами УЕФА, но представляют Великобританию.

Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли", матчи группового раунда и четвертьфиналы - в Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме. Амстердам, Бильбао, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Копенгаген организуют встречи в группах и 1/8 финала. При этом сборные стран-организаторов не получат автоматические путевки в финальный турнир.

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