Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баздырева: легкоатлет Дмитриев стал героем нового фильма ARD о допинге

Спорт
19 января, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Телеканал пока не анонсировал выход нового фильма о допинге
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский легкоатлет Андрей Дмитриев стал героем нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская легкоатлетка Анастасия Баздырева.

"Дорогие друзья, 21 января (примерно) выйдет очередной фильм немецкой компании ARD о допинге, - написала Баздырева. - Ключевую роль в выпуске этого фильма сыграл Андрей Дмитриев. Никто ничего не хочет слышать про этот факт, который, скорее всего, больно ударит по всему профессиональному спорту. Чтобы мы делали без эгоистов, пытающихся под маской целомудрия и добродетели получить максимальную лично для себя выгоду!"

Телеканал ARD пока не анонсировал выход нового фильма о допинге.

Дмитриев ведет блог на английском языке, в котором рассказывает о проблемах с допингом в российской легкой атлетике. Наивысшим достижением Дмитриева является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.

Смотрите также
Легкоатлетка Угарова проиграла иск к немецкому телеканалу ARD за фильм о допинге

Ранее ARD выпустил фильм о том, что российские легкоатлеты принимали допинг. В роли главных обличителей в этом фильме выступили Юлия и Виталий Степановы. После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) легкоатлетка Кристина Угарова вместе с олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров Марией Савиновой, бронзовым призером Игр-2012 на той же дистанции Екатериной Поистоговой и Анастасией Баздыревой были отстранены от участия в соревнованиях.

По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией ВАДА расследования Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована, а российские легкоатлеты не допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама