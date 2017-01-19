Баздырева: легкоатлет Дмитриев стал героем нового фильма ARD о допинге

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский легкоатлет Андрей Дмитриев стал героем нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская легкоатлетка Анастасия Баздырева.

"Дорогие друзья, 21 января (примерно) выйдет очередной фильм немецкой компании ARD о допинге, - написала Баздырева. - Ключевую роль в выпуске этого фильма сыграл Андрей Дмитриев. Никто ничего не хочет слышать про этот факт, который, скорее всего, больно ударит по всему профессиональному спорту. Чтобы мы делали без эгоистов, пытающихся под маской целомудрия и добродетели получить максимальную лично для себя выгоду!"

Телеканал ARD пока не анонсировал выход нового фильма о допинге.

Дмитриев ведет блог на английском языке, в котором рассказывает о проблемах с допингом в российской легкой атлетике. Наивысшим достижением Дмитриева является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.

Ранее ARD выпустил фильм о том, что российские легкоатлеты принимали допинг. В роли главных обличителей в этом фильме выступили Юлия и Виталий Степановы. После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) легкоатлетка Кристина Угарова вместе с олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров Марией Савиновой, бронзовым призером Игр-2012 на той же дистанции Екатериной Поистоговой и Анастасией Баздыревой были отстранены от участия в соревнованиях.

По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией ВАДА расследования Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована, а российские легкоатлеты не допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.