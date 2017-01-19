Женская сборная России по хоккею начнет подготовку к чемпионату мира 14 марта

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УФА, 19 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеистки приступят к подготовке к первенству мира по окончании чемпионата России 14 марта. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Чистяков.
"До чемпионата мира у нас есть еще Универсиада. Наша женская сборная очень молодая, процентов 80 игроков, являющихся кандидатами в национальную сборную, будут участвовать в Универсиаде, - сказал Чистяков. - С 7 по 12 февраля экспериментальная команда едет на евротур в Финляндию, а 14 марта после чемпионата России команда приступит к подготовке к чемпионату мира".
Мировое первенство среди женских команд пройдет в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.
По словам Чистякова, женская Национальная хоккейная лига, первый чемпионат которой прошел в сезоне-2015/16, имеет немало высококлассных игроков из США и Канады, но подход к соревнованиям за океаном любительский.
"Пока еще это не настолько профессиональная лига, где тренируются всего два-три раза в неделю и один матч в неделю - этого мало. Получается, что на сегодняшний день наша лига профессиональней. Там большой плюс - выступают высококвалифицированные игроки, кандидаты в свои сборные, но система подготовки - три раза в неделю тренировок - для любителей".
Мировые первенства по хоккею среди женских команд проводятся с 1990 года, турнир выигрывали пока только команды США и Канады.