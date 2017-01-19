ФК "Локомотив" проиграл "Базелю" в контрольном матче

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:2 проиграл швейцарскому "Базелю" в контрольном матче в рамках сбора в Испании.

В составе железнодорожников мяч забил Артем Галаджан (60-я минута). У победителей отличились Марко Янко (31) и Андраж Шпорар (83). На 36-й минуте с поля был удален игрок москвичей Тарас Михалик.

Следующий матч в рамках сбора железнодорожники проведут с болгарским ЦСКА 22 января.