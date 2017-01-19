"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Торпедо"

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МОСКВА, 19 января, /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (9-я и 60-я минуты) и Павел Красковский (53). У проигравших отличился Станислав Егоршев (24).
"Локомотив" продлил победную серию до пяти матчей. В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" обошел "Торпедо" и поднялся на третье место, набрав 97 баллов после 52 игр. "Торпедо" опустилось на четвертое место, имея в активе 95 очков после 51 встречи.
В следующем матче "Локомотив" 23 января примет магнитогорский "Металлург", "Торпедо" в тот же день сыграет дома с череповецкой "Северсталью".
В других матчах игрового дня братиславский "Слован" в гостях победил нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2, загребский "Медвешчак" также на выезде одержал победу над "Северсталью" со счетом 3:0.