Директор "Эльфсборга" подтвердил, что футболист Клаэссон ведет переговоры с "Краснодаром"

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Директор шведского футбольного клуба "Эльфсборг" Стефан Андреассон подтвердил информацию, что полузащитник клуба Виктор Клаэссон ведет переговоры с российским "Краснодаром". Его слова приводит портал FotbollDirekt.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб предложил за 25-летнего шведа около €1,9 млн. Самому футболисту предложен контракт, по которому он будет получать около €500 тысяч в год.
"Подтверждаю, что Клаэссон ведет переговоры с "Краснодfром". Скорее всего, в ближайшее время он отправится в Краснодар, чтобы поближе познакомитmся с клубом", - сказал Андреассон.
Клаэссон провел 177 матчей за "Эльфсборг" и отметился 45 забитыми мячами.