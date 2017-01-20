Сборная России сыграет против словенцев в 1/8 финала ЧМ по гандболу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сборная Словении проиграла команде Испании со счетом 26:36 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по гандболу и теперь встретится с командой России в 1/8 финала.

Словенцы заняли второе место (7 очков) в группе В, испанцы - первое (10), сборная Македонии - третье (5), Исландии - четвертое (4).

Ранее россияне обыграли сборную Бразилии (28:24) в заключительном матче группового турнира и заняли третье место в группе А, одержав три победы в пяти играх.

Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января.

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала.