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Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд

Спорт
20 января, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
В стартовую пятерку команды Западной конференции не попал лидер "Оклахомы" Рассел Уэстбрук
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Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© EPA/ERIC GAY

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс попал в стартовую пятерку команды Восточной конференции, которая примет участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Для Джеймса это участие в Матче звезд станет 13-м подряд. А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.

Помимо Джеймса в команду Восточной конференции вошли Кайри Ирвинг ("Кливленд", 3-й Матч звезд в карьере), Демар Дерозан ("Торонто", 3), Джимми Батлер ("Чикаго", 3) и Яннис Адетокунбо ("Милуоки", 1).

Стартовую пятерку команды Западной конференции представят Кевин Дюрант ("Голден Стэйт", 8), Джеймс Харден ("Хьюстон", 5), Стефен Карри ("Голден Стэйт", 4), Кауай Леонард ("Сан-Антонио", 2) и Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан", 4).

В стартовую пятерку команды Запада не попал один из лидеров текущего сезона Рассел Уэстбрук ("Оклахома"), который в среднем набирает 30,6 очков за матч, а также делает 10,6 подбора и отдает 10,4 результативных передач. На счету Уэстбурка 21 трипл-дабл в сезоне. В свою очередь, все баскетболисты, попавшие в стартовые составы Матча звезд суммарно оформили лишь 19 трипл-даблов.

Стартовые пятерки команд определялись с помощью голосования болельщиков в социальных сетях и на сайте лиги с 25 декабря по 16 января. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в Новом-Орлеане.

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