Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подряд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс попал в стартовую пятерку команды Восточной конференции, которая примет участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Для Джеймса это участие в Матче звезд станет 13-м подряд. А в стартовую пятерку команды своей конференции 32-летний баскетболист попал в 10-й раз кряду.

Помимо Джеймса в команду Восточной конференции вошли Кайри Ирвинг ("Кливленд", 3-й Матч звезд в карьере), Демар Дерозан ("Торонто", 3), Джимми Батлер ("Чикаго", 3) и Яннис Адетокунбо ("Милуоки", 1).

The 2017 Eastern Conference #NBAAllStar Starters! pic.twitter.com/YHq9QTaQm5 — 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 20 января 2017 г.

Стартовую пятерку команды Западной конференции представят Кевин Дюрант ("Голден Стэйт", 8), Джеймс Харден ("Хьюстон", 5), Стефен Карри ("Голден Стэйт", 4), Кауай Леонард ("Сан-Антонио", 2) и Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан", 4).

The 2017 Western Conference #NBAAllStar Starters! pic.twitter.com/NFUoUnDTpF — 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 20 января 2017 г.

В стартовую пятерку команды Запада не попал один из лидеров текущего сезона Рассел Уэстбрук ("Оклахома"), который в среднем набирает 30,6 очков за матч, а также делает 10,6 подбора и отдает 10,4 результативных передач. На счету Уэстбурка 21 трипл-дабл в сезоне. В свою очередь, все баскетболисты, попавшие в стартовые составы Матча звезд суммарно оформили лишь 19 трипл-даблов.

Стартовые пятерки команд определялись с помощью голосования болельщиков в социальных сетях и на сайте лиги с 25 декабря по 16 января. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в Новом-Орлеане.