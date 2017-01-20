Шипулин: первая победа в индивидуальной гонке на этапах КМ стала сюрпризом

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первая в карьере победа в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира стала сюрпризом для российского биатлониста Антона Шипулина. Его слова приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Шипулин в пятницу победил в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
"Победа сегодня в индивидуальной гонке - впервые на Кубке мира - для меня стала сюрпризом, - заявил Шипулин. - Я не очень люблю эту дисциплину, но всегда мечтал ее выиграть, сегодня мне это удалось. Я рад, что это произошло именно в Антерсельве - здесь у меня особое отношение к гонкам. Надеюсь, это не последняя индивидуальная гонка, которую я смогу выиграть".
"Сегодня нам погода улыбнулась, - продолжил спортсмен. - Я вчера смотрел женскую гонку, там были очень сильные порывы ветра, а сегодня был почти штиль, проблем со стрельбой не возникало. Действительно, Антерсельва мне очень нравится - здесь была моя первая победа, и я всегда имею здесь неплохие позиции. Я бы не сказал, что сегодня было идеальное самочувствие, но общий результат получился очень хороший".
"Спасибо Мартену (Фуркаду), что дал шанс выиграть, спасибо болельщикам, которые сегодня за меня переживали и давали много энергии", - сказал Шипулин. Также спортсмен добавил, что не уверен в своей мотивации после Олимпийских игр 2018 года. "Конечно, хотелось бы здесь пробежать чемпионат мира в 2020 году, Антерсельва - мое любимое место, но никто не знает, как я буду себя чувствовать, будет ли у меня мотивация после Олимпийских игр. Что касается дальнейших планов на этом этапе, то эстафету я пропускаю, а в воскресенье побегу масс-старт", - подытожил Шипулин.
Россиянин одержал девятую личную победу на этапах Кубка мира.