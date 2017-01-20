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ВФЛА поддерживает возможность россиян выступать в качестве нейтральных спортсменов

Спорт
20 января, 19:56 дата обновления: 20 января, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
В настоящее время ВФЛА проводит урегулирование правовых и организационных вопросов с IAAF и Минспортом РФ для возможного участия атлетов РФ в официальных турнирах
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью поддерживает возможность, предоставленную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) спортсменам России в период временного исключения ВФЛА из IAAF, соревноваться на международных однодневных коммерческих соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В пятницу состоялось заседание президиума ВФЛА, по итогам которого организация выступила с заявлением.

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"Хотим пояснить, что и ранее на подобных соревнованиях атлет не представлял страну, а соревновался лично, приглашением на соревнования и командированием занимался его агент (менеджер), а не федерация, - говорится в сообщении ВФЛА. - Значительно сложнее как с моральной, так и с организационной точек зрения вопрос участия спортсменов России в официальных международных соревнованиях - чемпионатах мира и Европы. На такого рода старты именно федерация подавала заявки на членов сборной команды России, а Минспорт РФ командировал атлетов и тренеров. В виду отстранения, ВФЛА не уполномочена заявлять спортсменов, а Минспорт РФ не имеет правовых оснований для их командирования".

"Кроме того, формирование сборной команды на главные старты сезона (чемпионаты мира и Европы) происходило на основании выполнения критериев отбора по итогам чемпионата России с утверждением состава сборной команды федерацией.

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В настоящий момент поданные атлетами предварительные заявки на чемпионат Европы в помещении (Сербия, март 2017 года) не подтверждены выполненными критериями отбора. В настоящее время ВФЛА проводит урегулирование правовых и организационных вопросов с IAAF и Минспортом РФ по механизму участия спортсменов в нейтральном статусе на официальных соревнованиях", - сообщает пресс-служба ВФЛА.

Сейчас российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF. Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок. При этом до восстановления членства ВФЛА они не смогут представлять Россию. Заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом подали пять легкоатлетов, в числе которых чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина.

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