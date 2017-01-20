Президент IIHF и губернатор Приморья обсудили возможность проведения во Владивостоке МЧМ

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудили возможность проведения во Владивостоке молодежного чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил Миклушевский.

В 2018 году Челябинск и Магнитогорск примут юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет. Новосибирск претендует на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.

"Мы обсуждали с Фазелем возможность проведения молодежного чемпионата мира", - сказал Миклушевский.

Глава IIHF сообщил, Владивосток может принять турнир после 2023 года.

"У нас есть юниорский чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске, может быть Новосибирск 2023 года, а дальше посмотрим - в следующий раз такая возможность у России появится лет через пять (после 2023 года)", - сказал Фазель.