Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболу

Спорт
21 января, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Сборная России в субботу в матче 1/8 финала сыграет против словенцев
Поделиться
Материал из 1 страницы
Гандболисты сборной Белоруссии после победы над командой Венгрии

Гандболисты сборной Белоруссии после победы над командой Венгрии

©  EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Белоруссии обыграла команду Венгрии со счетом 27:25 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по гандболу. Таким образом, определились все пары первой стадии плей-офф турнира во Франции.

Накануне россияне обыграли сборную Бразилии (28:24) в заключительном матче группового турнира и заняли третье место в группе А, одержав три победы.

В матче 1/8 финала сборная России в субботу сыграет против словенцев. Начало - в 22:45 мск.

Другие пары первой стадии плей-офф турнира во Франции выглядят следующим образом: Франция - Исландия, Белоруссия - Швеция, Германия - Катар, Бразилия - Испания, Хорватия - Египет, Норвегия - Македония и Венгрия - Дания.

Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января.

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
2
Шувалов не увидел "ужаса" на форуме в Давосе
3
Трамп позволил Мэттису стать шефом Пентагона
4
Трамп поблагодарил Клинтон за посещение церемонии инаугурации
5
Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
6
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
7
Пользователи соцсетей заподозрили Россию во "взломе" салюта в США
Темы дня
Реклама