Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболу

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Белоруссии обыграла команду Венгрии со счетом 27:25 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по гандболу. Таким образом, определились все пары первой стадии плей-офф турнира во Франции.
Накануне россияне обыграли сборную Бразилии (28:24) в заключительном матче группового турнира и заняли третье место в группе А, одержав три победы.
В матче 1/8 финала сборная России в субботу сыграет против словенцев. Начало - в 22:45 мск.
Другие пары первой стадии плей-офф турнира во Франции выглядят следующим образом: Франция - Исландия, Белоруссия - Швеция, Германия - Катар, Бразилия - Испания, Хорватия - Египет, Норвегия - Македония и Венгрия - Дания.
Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января.
Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала.