Бойцы Сидельников, Немков и Молдавский будут выступать в Bellator

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские бойцы ММА Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский в ближайшее время продолжат карьеру в организации Bellator. Об этом ТАСС сообщили в промоушене.

По словам представителя пресс-службы Bellator, бойцам были высланы контракты, которые предусматривают проведение трех и более поединков с возможностью выхода на чемпионский бой. Соглашения не будут носить эксклюзивный характер, и бойцы смогут выступать в других промоушенах. Также ведутся переговоры о возможности выступления в организации еще одного россиянина Виктора Немкова.

"Пока контракты с Bellator подписали только Федор и Толя Токов. По остальным ребятам идут переговоры", - сообщил ТАСС тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов.

Все вышеперечисленные бойцы представляют команду Fedor Team. Опыт выступлений в США, помимо Федора Емельяненко, в команде имеет только Сидельников, проводивший бой в промоушене Affliction.

Емельяненко 18 февраля в Сан-Хосе проведет поединок против американца Мэтта Митриона. Также в рамках данного бойцовского вечера выступит Токов.