"Ливерпуль" проиграл "Суонси" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Ливерпуль" проиграл "Суонси" со счетом 2:3 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей отличились Фернандо Льоренте (48-я и 52-я минуты) и Гилфи Тор Сигурдссон (74). У проигравших дубль на счету Роберто Фирмино (55, 69).
У "Ливерпуля" прервалась беспроигрышная серия из семи матчей в чемпионате Англии. Команда с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Суонси" (18) поднялся на 17-ю строчку.
В следующем матче мерсисайдцы 31 января примут на своем поле "Челси". "Суонси" в этот же день примет "Саутгемптон".