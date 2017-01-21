Борцы Чакветадзе и Семенов победили на турнире памяти Ивана Поддубного

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Давит Чакветадзе и бронзовый призер ОИ-2016 Сергей Семенов стали победителями международного турнира по греко-римской борьбе памяти Ивана Поддубного, который проходит в Москве.
В финале весовой категории до 85 кг Чакветадзе победил грузина Роберта Коблиашвили. Третье место заняли россияне Евгений Салеев и Руслан Юсупов.
Семенов в решающей схватке (весовая категория до 130 кг) был сильнее соотечественника Бориса Вайнштейна. Бронзу завоевали россиянин Алексей Гришин и китаец Дели Лю.
В категориях до 59 и 71 кг весь пьедестал заняли россияне. В категории до 59 кг победил Мингиян Семенов, вторым стал Жамболат Локьяев, третьими - Степан Марянян и Сергей Емелин; до 71 кг первое место занял Абуязид Манцигов, второе - Юрий Денисов, третье - Нарек Оганян и Евгений Высотин.
Международный турнир имени Ивана Поддубного, в котором принимает участие спортсмены из 10 стран, завершится 22 января.