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"Коламбус" с Бобровским победил "Каролину" в матче НХЛ

Спорт
22 января, 3:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2
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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Коламбус" со счетом 3:2 обыграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Маркус Ханникайнен (5-я минута) и Скотт Хартнелл (15, 51). У гостей отличились Себастьян Ахо (30) и Джастин Фолк (36).

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37. Вратарь продолжает занимать первое место в лиге по числу побед - 28.

"Коламбус" расположился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 45 матчей. "Каролина" идет на 10-м месте с 49 очками в 46 встречах.

В следующем матче "Коламбус" 23 января сыграет в гостях с "Оттавой", "Каролина" днем позже также на выезде сразится с "Вашингтоном".

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