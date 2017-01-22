"Коламбус" с Бобровским победил "Каролину" в матче НХЛ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Коламбус" со счетом 3:2 обыграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Маркус Ханникайнен (5-я минута) и Скотт Хартнелл (15, 51). У гостей отличились Себастьян Ахо (30) и Джастин Фолк (36).

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37. Вратарь продолжает занимать первое место в лиге по числу побед - 28.

"Коламбус" расположился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 45 матчей. "Каролина" идет на 10-м месте с 49 очками в 46 встречах.

В следующем матче "Коламбус" 23 января сыграет в гостях с "Оттавой", "Каролина" днем позже также на выезде сразится с "Вашингтоном".