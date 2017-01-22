Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Наместникова не спасла "Тампу" от проигрыша "Аризоне" в матче НХЛ

Спорт
22 января, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:5
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Аризона" со счетом 5:3 победила "Тампу-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Тобиас Райдер (9-я минута), Радим Врбата (11), Майкл Стоун (35), Кристиан Фишер (37), для которого этот гол и матч стали дебютными в НХЛ, и Мартин Ганзал (40). У проигравших отличились Седрик Пакетт (19), российский форвард Владислав Наместников (50) и Ондржей Палат (55).

Российский защитник "Тампы" Никита Нестеров записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник форвард Никита Кучеров результативными действиями не отметился. Нападающий "Аризоны" Александр Бурмистров стал автором голевой передачи.

"Тампа" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 47 очков после 48 игр. "Аризона" на Западе расположилась на 13-й строчке с 34 очками в 46 встречах.

В следующем матче "Тампа" 25 января в гостях сыграет с "Чикаго", "Аризона" днем ранее примет "Флориду".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
6
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама