Шайба Наместникова не спасла "Тампу" от проигрыша "Аризоне" в матче НХЛ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Аризона" со счетом 5:3 победила "Тампу-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Тобиас Райдер (9-я минута), Радим Врбата (11), Майкл Стоун (35), Кристиан Фишер (37), для которого этот гол и матч стали дебютными в НХЛ, и Мартин Ганзал (40). У проигравших отличились Седрик Пакетт (19), российский форвард Владислав Наместников (50) и Ондржей Палат (55).

Российский защитник "Тампы" Никита Нестеров записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник форвард Никита Кучеров результативными действиями не отметился. Нападающий "Аризоны" Александр Бурмистров стал автором голевой передачи.

"Тампа" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 47 очков после 48 игр. "Аризона" на Западе расположилась на 13-й строчке с 34 очками в 46 встречах.

В следующем матче "Тампа" 25 января в гостях сыграет с "Чикаго", "Аризона" днем ранее примет "Флориду".