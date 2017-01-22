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Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира определится после ЧЕ

Спорт
22 января, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Турнир пройдет в польском городе Душники-Здруй с 25 по 29 января
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Состав мужской и женской сборных России по биатлону на чемпионат мира 2017 года будет сформирован после завершения чемпионата Европы. Об этом заявил главный тренер сборной России Александр Касперович, чьи слова приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Чемпионат Европы пройдет в польском городе Душники-Здруй с 25 по 29 января. Состав на турнир выглядит следующим образом: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

"Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов - это командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира еще есть", - сказал Касперович.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.

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