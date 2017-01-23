"Лейкерс" потерпели самое крупное поражение в истории, Мозгов набрал четыре очка

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Даллас" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 122:73 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джастин Андерсон, в его активе 19 очков. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на площадке почти 20 минут, набрав четыре очка, сделав восемь подборов и одну передачу.

16-кратный чемпион НБА "Лейкерс" потерпел самое крупное поражение в истории клуба. Антирекордным достижением являлись проигрыши с разницей в 48 очков "Клипперс" (94:142) в марте 2014 года и "Юте" (75:123) в марте 2016-го.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" занимают 14-е место, "Даллас" располагается строчкой выше.

"Лейкерс" в следующем матче в гостях сыграют с "Портлендом", "Даллас" дома примет "Нью-Йорк". Обе встречи пройдут 26 января.