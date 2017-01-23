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Пилот Вязович: экипажи МАЗа готовы составить на "Дакаре" серьезную конкуренцию КамАЗу

Спорт
23 января, 12:20 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
Представители команды белорусских грузовиков считают, что КамАЗ на сегодняшний день является сильнейшим в ралли-марафоне
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© EPA/NICOLAS AGUILERA

МИНСК, 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белорусские экипажи грузовиков Минского автомобильного завода (МАЗ) на ралли-марафоне "Дакар" готовы бороться за самые высокие места, составляя серьезную конкуренцию сильнейшей на сегодняшний день команде "КамАЗ-мастер". Об этом заявил руководитель белорусской команды "МАЗ-Спортавто" на "Дакаре-2017", пилот Сергей Вязович, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Мы в дружественных отношениях с ребятами из КамАЗа, но на трассе у нас огромное желание победить. На некоторых этапах нам это удавалось", - отметил белорусский пилот. Он убежден, что "нет ничего невозможного, надо усиленно готовиться и полностью выкладываться". "Мы обязательно будем составлять конкуренцию КамАЗу", - сказал Вязович.

Представители команды белорусских грузовиков считают, что КамАЗ на сегодняшний день является сильнейшим в ралли-марафоне. "Они (команда КамАЗа) имеют огромный опыт, накопленный легендарными пилотами, штурманами, который сегодня передается нынешним экипажам. Они сильны как команда", - констатировал Вязович. Между тем, у белорусов, по его словам, "опыт пока небольшой, мы - первопроходцы и только начинаем". Также Вязович обратил внимание на то, что "бюджет команды МАЗа отличается от КамАЗа в пять раз и не в нашу пользу".

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Первое место на ралли-рейде "Дакар-2017" занял экипаж под управлением Эдуарда Николаева на КамАЗе. На втором месте оказался его партнер по команде "КамАЗ-мастер" Дмитрий Сотников, а замкнул тройку голландец Жерар де Рой на Ивеко. Минский автомобильный завод участвовал в "Дакаре" в шестой раз. В этом году впервые один из трех белорусских экипажей на МАЗе под управлением Александра Василевского вошел в шестерку лучших в общем зачете. Второй экипаж Сергея Вязовича занял 13-е место. Самый молодой в истории "Дакара" пилот грузового автомобиля - водитель МАЗа 24-летний Алексей Вишневский занял 21-е место среди 42 машин, добравшихся до финиша.

Ралли-рейд прошел по территориям Аргентины, Боливии и Парагвая, протяженность маршрута составила около 9 тыс. километров.

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