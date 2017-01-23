Минск потребует возмещения ущерба в связи с неправомерными санкциями в отношении гребцов

МИНСК, 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия подаст иски о возмещении ущерба, нанесенного в связи с отстранением от соревнований мужской национальной команды по гребле на байдарках и каноэ. Об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) страны Анатолий Котов.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

"Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты, также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников", - отметил Котов, слова которого приводит пресс-служба НОК Белоруссии.

Генсек комитета заявил, что с самого начала вопрос находился под личным контролем президента Белоруссии, который "в числе приоритетов обозначил защиту прав белорусских спортсменов".

15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В апреле 2016 года французская полиция провела обыски в лагере белорусской сборной, в результате которого были конфискованы различные запрещенные медицинские препараты. Кроме того, в допинг- пробах пяти членов белорусской сборной был обнаружен мельдоний. Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.