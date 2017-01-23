Шведский футболист Клаессон продолжит карьеру в "Краснодаре"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Краснодар" достиг договоренности о переходе нападающего шведского "Эльфсборга" Виктора Клаессона. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб предложил "Эльфсборгу" за 25-летнего шведа около 1,9 млн евро, а самому игроку - контракт с зарплатой 500 тыс. евро в год.

"Клаессон продолжит карьеру в "Краснодаре". О переходе игрока будет объявлено в ближайшие дни", - сказал источник.

Швед провел за "Эльфсборг", в который перешел в 2012 году, 177 матчей в различных турнирах и забил 45 мячей. В его активе восемь матчей и один гол за сборную Швеции.