Сергей Кораблев покинул пост гендиректора "Анжи" по состоянию здоровья

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сергей Кораблев покинул пост генерального директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Анжи" в конце декабря объявил о необходимости продажи лидеров команды из-за финансовых проблем и о масштабных перестановках в руководстве - так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера "Анжи" покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.
"Сергей Владимирович оставил свой пост по состоянию здоровья, руководство "Анжи" желает Кораблеву крепкого здоровья, успехов и благодарит его за проделанную работу", - говорится в сообщении.
Кораблев занимал должность гендиректора клуба с 2014 года.