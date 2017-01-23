"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" Дзюбы

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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" ДзюбыСпорт 23 января, 23:33
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" заинтересован в приобретении нападающего российского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом сообщает итальянский портал Corriere dello Sport.
По информации издания, китайский клуб обратился к кандидатуре Дзюбы после срыва трансфера форварда "Фиорентины" Николы Калинича. Отмечается, что клуб из Китая уже сделал запрос в "Зенит" относительно возможного перехода россиянина.
Ранее "Тяньцзинь Цюаньцзянь" приобрел у "Зенита" полузащитника Акселя Витселя за 27 млн евро.
Дзюба выступает за "Зенит"с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в разных турнирах и забил пять мячей.