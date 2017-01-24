ЦСКА сыграет с литовским "Жальгирисом" в матче баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет во вторник в гостях с литовским "Жальгирисом" в матче 19-го тура Евролиги. Давний соперник армейцев еще по чемпионату СССР одержал в нынешнем турнире лишь шесть побед и вновь не претендует на выход в четвертьфинал.
Яркое противостояние ЦСКА и "Жальгириса" в 80-х годах прошлого века проходило с переменным успехом, и команде из Каунаса под руководством Владаса Гарастаса трижды подряд (1985-87 гг.) удавалось опережать армейцев Александра Гомельского. Лидерами "Жальгириса" были олимпийские чемпионы Сеула Арвидас Сабонис, Римас Куртинайтис, Вольдемарас Хомичюс, после распада СССР литовская команда продолжила высоко котироваться на европейской арене.
В 1999 году "Жальгирис" Йонаса Казлаускаса выиграл Евролигу - первым на постсоветском пространстве, ЦСКА в новейшей истории турнира это удалось лишь в 2006 году. Однако с тех пор "Жальгирис" ни разу не вышел в четвертьфинал Евролиги, вряд ли удастся это команде и в нынешнем сезоне. В клубе делают ставку на молодых воспитанников литовского баскетбола, а возглавляет команду 40-летний Шарунас Ясикявичюс, который в качестве игрока Евролигу выиграл четырежды - с испанской "Барселоной", израильским "Маккаби" из Тель-Авива и греческим "Панатинаикосом".
Серия поражений "Жальгириса"
В конце минувшего года "Жальгирис" одержал несколько побед в Евролиге, вплотную приблизившись к восьмому месту, которое позволит сыграть в 1/4 финала. Однако затем последовали три поражения подряд, а в предыдущем матче "Жальгирис" встречался с еще одним фаворитом Евролиги - испанским "Реалом" из Мадрида, уступив на своей площадке со счетом 59:74.
Армейцы сумели прервать серию поражений, одержав победы над итальянским "Миланом" и германским "Бамбергом". ЦСКА продолжает лидировать, выиграв 14 из 18 матчей.
Встреча "Жальгирис" - ЦСКА пройдет на "Жальгирис-Арене" в Каунасе, начало - 21:00 мск. Зал вмещает 15 тысяч зрителей, а средняя посещаемость матчей "Жальгириса" - свыше 10 тысяч, что является четвертым результатом среди Евролиги. Домашнюю поддержку литовского клуба особо отметил наставник ЦСКА Димитрис Итудис, добавив, что во встрече с его командой соперник будет особо мотивирован.
Во вторник также состоится матч между УНИКСом и турецким "Фенербахче" в "Баскет-Холле" Казани (начало - 19:00 мск). УНИКС занимает 11-е место в таблице, одержав семь побед - на три меньше, чем у команд, попадающих в восьмерку. У "Фенербахче" в активе 11 побед.