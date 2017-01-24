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Голы Орлова и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Каролину" в НХЛ

Спорт
24 января, 5:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Дмитрий Орлов во второй раз в карьере забросил две шайбы в одном матче регулярного сезона
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Дмитрий Орлов празднует вторую заброшенную шайбу

Дмитрий Орлов празднует вторую заброшенную шайбу

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Вашингтон" разгромил "Каролину" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры "Вашингтона" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами, Александр Овечкин отдал голевую передачу.

В составе "Вашингтона" голы забили Дмитрий Орлов (12-я и 29-я минуты), Джастин Уильямс (18), Евгений Кузнецов (39), Ти Джей Оши (54) и Ларс Эллер (58). У "Каролины" отличился Джордан Стаал (5). После игры Орлов был признан первой звездой встречи, форвард "Вашингтона" Андре Бураковски - второй, защитник "Вашингтона" Карл Алзнер - третьей.

Российский защитник "Вашингтона" Орлов во второй раз в карьере забросил две шайбы в одном матче регулярного сезона. Впервые подобную результативность Орлов показал 2 марта 2014 года, когда в домашнем матче с "Филадельфией" забросил две шайбы, но "Вашингтон" уступил в овертайме со счетом 4:5. Теперь на счету 25-летнего защитника 4 гола и 19 результативных передач за 47 матче в текущем чемпионате.

Первый гол Орлова в матче против "Каролины".

Кузнецов забросил шайбу и отдал голевую передачу за 15 минут и 51 секунду на льду. На счету 24-летнего форварда теперь 35 очков (семь шайб + 28 передач) в 47 матчах сезона. Капитан "Вашингтона" Овечкин отметился одной результативной передачей, а также нанес два броска по воротам "Каролины" и провел один силовой прием за 16 минут и 13 секунд на площадке. В активе Овечкина 43 очка (22+21) в 47 играх.

Второй гол Орлова в матче против "Каролины".

"Вашингтон" продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 70 очков в 47 матчах. "Каролина" потерпела четвертое поражение кряду и идет на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 49 очков после 47 игр. В следующем матче в ночь на среду "Вашингтон" на выезде сыграет против "Оттавы", 26 января "Каролина" дома встретится с "Лос-Анджелесом".

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