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Вавринка обыграл Тсонга и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Спорт
24 января, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В полуфинале швейцарец сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) - Миша Зверев (Германия)
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Стэн Вавринка

Стэн Вавринка

© EPA/MADE NAGI

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В матче 1/4 финала Вавринка, "посеянный" на турнире под четвертым номером, обыграл 12-ю "ракетку" соревнований француза Жо-Вильфрида Тсонга со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:3.

В полуфинале швейцарец сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) - Миша Зверев (Германия). Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.

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