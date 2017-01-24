Крупин покинул пост гендиректора ФК "Ростов"

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Ростов" Владимир Крупин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на- Дону.
"Сегодня стало известно о том, что генеральный директор клуба Владимир Крупин покидает свой пост. Исполняющим обязанности генерального директора клуба назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко. Коллектив "Ростова" благодарит Владимира Анатольевича Крупина за совместную работу и желает удачи в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.
"Ростов" занимает седьмую строчку в чемпионате России, набрав 25 очков в 17 матчах. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет 3 марта в гостях с "Томью".