Крупин покинул пост гендиректора ФК "Ростов"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Ростов" Владимир Крупин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на- Дону.

"Сегодня стало известно о том, что генеральный директор клуба Владимир Крупин покидает свой пост. Исполняющим обязанности генерального директора клуба назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко. Коллектив "Ростова" благодарит Владимира Анатольевича Крупина за совместную работу и желает удачи в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.

"Ростов" занимает седьмую строчку в чемпионате России, набрав 25 очков в 17 матчах. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет 3 марта в гостях с "Томью".