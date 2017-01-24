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Крупин покинул пост гендиректора ФК "Ростов"

Спорт
24 января, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Исполняющим обязанности генерального директора назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Ростов" Владимир Крупин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на- Дону.

"Сегодня стало известно о том, что генеральный директор клуба Владимир Крупин покидает свой пост. Исполняющим обязанности генерального директора клуба назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко. Коллектив "Ростова" благодарит Владимира Анатольевича Крупина за совместную работу и желает удачи в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.

"Ростов" занимает седьмую строчку в чемпионате России, набрав 25 очков в 17 матчах. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет 3 марта в гостях с "Томью".

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