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Абдулаев стал новым гендиректором "Анжи"

Спорт
24 января, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Ранее клуб по состоянию здоровья покинул его бывший генеральный директор Сергей Кораблев
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Футболисты "Анжи"

Футболисты "Анжи"

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Саид Абдулаев стал новым генеральным директором футбольного клуба "Анжи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

"Решением совета директоров ФК "Анжи" Махачкала генеральным директором назначен Саид Абдулаев", - сказали в пресс-службе.

Ранее клуб по состоянию здоровья покинул его бывший генеральный директор Сергей Кораблев, о чем было объявлено в понедельник.

"Анжи" занимает 11-е место в чемпионате России.

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