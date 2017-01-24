Абдулаев стал новым гендиректором "Анжи"

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Саид Абдулаев стал новым генеральным директором футбольного клуба "Анжи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.
"Решением совета директоров ФК "Анжи" Махачкала генеральным директором назначен Саид Абдулаев", - сказали в пресс-службе.
Ранее клуб по состоянию здоровья покинул его бывший генеральный директор Сергей Кораблев, о чем было объявлено в понедельник.
"Анжи" занимает 11-е место в чемпионате России.