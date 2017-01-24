Карякин сыграл вничью с Войташеком на шахматном супертурнире в Нидерландах

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком в матче девятого тура традиционного супертурнира в Вейк-ан- Зее (Нидерланды).
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл голландца Люка ван Вели.
Партии Уэсли Со (США) - Левон Аронян (Армения), Аниш Гири (Нидерланды) - Рихард Раппорт (Венгрия), Пентала Харикришна (Индия) - Ян Непомнящий (Россия), Павел Эльянов (Украина) - Дмитрий Андрейкин (Россия), Вэй И (Китай) - Башкаран Адхибан (Индия) завершились вничью.
После девяти туров лидерство сохранил Со - 6 очков. Далее идут Эльянов, Вэй И, Карлсен (по 5,5), Карякин, Аронян, Адхибан (5), Харикришна, Гири (4,5), Андрейкин, Войташек (4), Непомнящий, Раппорт (3,5), ван Вели (1,5).
Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.
Турнир завершится 29 января.