"Кристал Пэлас" намерен приобрести футболиста "Рубина" М'Вила

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении полузащитника российского "Рубина" Яна М'Вила. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что английский клуб готов предложить за 26-летнего француза 10 млн фунтов. Ранее стало известно, что "Рубин" продлил контракт с М'Вила на 3,5 года.
М'Вила стал игроком "Рубина" в 2013 году, в 2014-2015 годах он играл на правах аренды в итальянском "Интере", в 2015-2016 годах - в английском "Сандерленде". В нынешнем сезоне он провел за казанскую команду 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.