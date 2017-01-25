"Кристал Пэлас" намерен приобрести футболиста "Рубина" М'Вила

18 ноября 2016. Игроки "Рубина" Янн М'Вила и "Ростова" Александр Ерохин (слева направо на первом плане) в матче чемпионата России по футболу © Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении полузащитника российского "Рубина" Яна М'Вила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что английский клуб готов предложить за 26-летнего француза 10 млн фунтов. Ранее стало известно, что "Рубин" продлил контракт с М'Вила на 3,5 года.

М'Вила стал игроком "Рубина" в 2013 году, в 2014-2015 годах он играл на правах аренды в итальянском "Интере", в 2015-2016 годах - в английском "Сандерленде". В нынешнем сезоне он провел за казанскую команду 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.