Лучич-Барони обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Australian Open

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).
В 1/4 финала Плишкова, "посеянная" на турнире под пятым номером, уступила 79-й "ракетке" мира Мирьяне Лучич-Барони из Хорватии со счетом 4:6, 6:3, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
За выход в финал Лучич-Барони сыграет против победительницы матча между Йоанной Контой (9, Великобритания) и Сереной Уильямс (2, США). В первом полуфинале женской части турнира в Мельбурне встретятся американки Винус Уильямс (13) и Коко Вандевеге.
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.