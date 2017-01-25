Лучич-Барони обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Australian Open

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В 1/4 финала Плишкова, "посеянная" на турнире под пятым номером, уступила 79-й "ракетке" мира Мирьяне Лучич-Барони из Хорватии со счетом 4:6, 6:3, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

За выход в финал Лучич-Барони сыграет против победительницы матча между Йоанной Контой (9, Великобритания) и Сереной Уильямс (2, США). В первом полуфинале женской части турнира в Мельбурне встретятся американки Винус Уильямс (13) и Коко Вандевеге.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.