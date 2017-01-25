Шайба Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Коламбус" Бобровского в НХЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Клуб "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Коламбус" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий Николай Кулемин забросил шайбу, которая стала для него восьмой в сезоне.

В составе победителей голы забили Джош Бэйли (23-я минута), Кулемин (37), Брок Нельсон (41) и Джейсон Чимера (46). У "Коламбуса" отличились Ник Фолиньо (9) и Кэм Аткинсон (55).

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 20 из 24 бросков по своим воротам и был заменен на 46-й минуте матча.

Кулемин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. Он провел на льду 15 минут 45 секунд, нанес два броска и закончил матч с показателем полезности "+2". Всего в активе 30-летнего россиянина теперь 16 очков (8+8) по системе "гол +пас" в 44 матчах текущего чемпионата.

Пресс-служба "Айлендерс" в сети микроблогов Twitter опубликовала видео заброшенной шайбы Кулемина.

Kuly with the backhand tally. #LGI pic.twitter.com/J7xgyFDJpY — New York Islanders (@NYIslanders) 25 января 2017 г.

В таблице Восточной конференции "Коламбус" занимает второе место с 68 очками после 47 игр, "Айлендерс", имея в активе 49 баллов, идет на 11-й позиции. В следующем матче "Айлендерс" 26 января примет "Монреаль", в тот же день "Коламбус" в гостях встретится c "Нэшвиллом".

В параллельном матче "Лос-Анджелес" на выезде победил "Нью-Джерси" со счетом 3:1.