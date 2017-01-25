Финская туриндустрия проявляет интерес к приему туристов ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Туристическая индустрия Финляндии проявляет интерес к возможности приема футбольных туристов в период проведения в России чемпионата мира 2018 года и может составить конкуренцию российским отельерам. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

"По нашей информации, финская ассоциация туроператоров и VisitFinland вложили порядка €4 млн в продвижение чемпионата мира в России с проживанием в Финляндии, - сказал Мушкарев. - Финны понимают свою привлекательность с этой точки зрения, это нормальная конкуренция".

По мнению главы петербургского комитета по развитию туризма, финны могут составить конкуренцию российским отелям в части приема гостей ЧМ-2018 в том случае, если предложат туристам привлекательные цены, хорошие гостиницы и быструю транспортную доступность до основных городов, принимающих игры турнира, - Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, с которыми Хельсинки связывают прямые авиарейсы.

В Санкт-Петербурге номерной гостиничный фонд, прошедший аккредитацию к ЧМ-2018 по футболу, составляет около 30 тысяч мест при минимальной потребности 7,5 тысяч. В комитете подчеркивают, что городская туриндустрия полностью подготовилась к футбольному первенству.

Специалисты российской туристической индустрии разработают к ЧМ-2018 по футболу маршрут, охватывающий все 11 городов, в которых пройдут матчи. Для сотрудников примерно 600 петербургских кафе и ресторанов, расположенных вблизи мест проведения игр и тренировок, будут проведены централизованные тренинги по подготовке к работе в период ЧМ-2018. Национальная ассоциация кулинаров планирует разработать к чемпионату специальное меню, чтобы познакомить гостей города с российскими гастрономическими традициями. По прогнозам комитета по развитию туризма, ЧМ-2018 привлечет в Санкт-Петербург от 400 тысяч до 2 млн болельщиков и туристов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018