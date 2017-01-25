Часы обратного отсчета откроют в Сочи в честь 500 дней до ЧМ-2018

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Часы обратного отсчета будут торжественно открыты 28 января в Сочи напротив главной площади у ратуши горнолыжного курорта "Роза Хутор" в честь празднования 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
"28 января в 16:00 мск на площади у ратуши горнолыжного комплекса "Роза Хутор" начнется торжественное мероприятие, посвященное празднованию 500 дней до чемпионата мира по футболу - 2018 в России. Здесь же состоится открытие часов обратного отсчета", - говорится в сообщении.
Часы установят в "Розе Хутор", поскольку Красная Поляна обладает особым статусом места проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Такие же часы ранее установили у Морского порта.
В честь 500 дней до чемпионата гостей курорта ждет развлекательная программа - перед ними выступят певец Сергей Крылов, участник проекта "Голос" Армен Авджян. Специальным гостем праздника станет мастер спорта СССР, экс- защитник сборной Советского Союза по футболу Евгений Ловчев. Гостей ждет футбольная викторина и футбольный фристайл, а также "шоу льда и огня", во время которого профессиональные ледорубы создадут под огненные спецэффекты символическую скульптуру "500".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018