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Часы обратного отсчета откроют в Сочи в честь 500 дней до ЧМ-2018

Спорт
25 января, 14:04 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, января. /ТАСС
Церемония состоится 28 января в 16:00 мск на площади у ратуши горнолыжного комплекса "Роза Хутор"
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СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Часы обратного отсчета будут торжественно открыты 28 января в Сочи напротив главной площади у ратуши горнолыжного курорта "Роза Хутор" в честь празднования 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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"28 января в 16:00 мск на площади у ратуши горнолыжного комплекса "Роза Хутор" начнется торжественное мероприятие, посвященное празднованию 500 дней до чемпионата мира по футболу - 2018 в России. Здесь же состоится открытие часов обратного отсчета", - говорится в сообщении.

Часы установят в "Розе Хутор", поскольку Красная Поляна обладает особым статусом места проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Такие же часы ранее установили у Морского порта.

В честь 500 дней до чемпионата гостей курорта ждет развлекательная программа - перед ними выступят певец Сергей Крылов, участник проекта "Голос" Армен Авджян. Специальным гостем праздника станет мастер спорта СССР, экс- защитник сборной Советского Союза по футболу Евгений Ловчев. Гостей ждет футбольная викторина и футбольный фристайл, а также "шоу льда и огня", во время которого профессиональные ледорубы создадут под огненные спецэффекты символическую скульптуру "500".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

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