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Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале Australian Open

Спорт
25 января, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Испанец в матче 1/4 финала обыграл канадцы Милоша Раонича
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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн), где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

В матче 1/4 финала Надаль, "посеянный" на турнире под девятым номером, обыграл канадца Милоша Раонича (3) со счетом 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.

Последний раз Надаль добирался до стадии полуфинала на турнирах Большого шлема на Открытом чемпионате Франции - 2014. Надаль является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, в том числе рекордные девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Димитров (15) ранее в среду оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена (11). В другом полуфинале встретятся швейцарцы Стэн Вавринка (4) и Роджер Федерер (17).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.

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