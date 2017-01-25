Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн), где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

В матче 1/4 финала Надаль, "посеянный" на турнире под девятым номером, обыграл канадца Милоша Раонича (3) со счетом 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.

Последний раз Надаль добирался до стадии полуфинала на турнирах Большого шлема на Открытом чемпионате Франции - 2014. Надаль является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, в том числе рекордные девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Димитров (15) ранее в среду оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена (11). В другом полуфинале встретятся швейцарцы Стэн Вавринка (4) и Роджер Федерер (17).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.