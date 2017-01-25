Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания Netflix заплатила $5 млн за показ фильма "Икар" о допинге в российском спорте

Спорт
25 января, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Сделка стала одной из самых крупных в истории документального кино
Поделиться
Материал из 1 страницы
Григорий Родченков

Григорий Родченков

© Виталий Белоусов/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская компания Netflix заплатила $5 млн за права на показ документального фильма "Икар" о допинге в российском спорте. Об этом сообщает портал Variety.

Смотрите также
Григорий Родченков
Variety: фильм "Икар" показывает "заразительно коррумпированного персонажа" Родченкова

Сделка стала одной из самых крупных в истории документального кино. Режиссером фильма стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным действующим лицом картины стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По замыслу фильма, Фогель доказывает, что применение анаболических стероидов улучшает результаты спортсменов, а Родченков признается, что помогал в создании в России государственной системы покрытия применения допинга.

"Это был тяжелый путь длиной в 3,5 года, который освещает самый большой спортивный скандал", - заявил Фогель.

18 июля прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Родченков заявлял о готовности предоставить WADA доказательства существования так называемой допинговой программы в РФ, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
4
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама