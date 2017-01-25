Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
25 января, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:1
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Грег Скотт (16-я и 53-я минуты) и Андрей Кузьменко (45). За хозяев отличился Дмитрий Шуленин (60). Для "Торпедо" это четвертое поражение кряду.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 120 очков, "Торпедо" с 95 очками после 53 игр идет пятым.

В следующем матче ЦСКА 27 января в гостях сыграет с "Сочи", "Торпедо" в тот же день примет СКА.

Результаты других матчей:

"Ак Барс" - "Сибирь" - 1:2 ОТ

"Локомотив" - "Трактор" - 1:3

"Нефтехимик" - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:2 Б

"Сочи" - "Северсталь" - 2:1.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики
4
"Оппозиционный блок" требует от власти Украины выполнить резолюцию ПАСЕ
5
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
6
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в Донбассе
7
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
Темы дня
Реклама