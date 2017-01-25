ЦСКА обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Грег Скотт (16-я и 53-я минуты) и Андрей Кузьменко (45). За хозяев отличился Дмитрий Шуленин (60). Для "Торпедо" это четвертое поражение кряду.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 120 очков, "Торпедо" с 95 очками после 53 игр идет пятым.

В следующем матче ЦСКА 27 января в гостях сыграет с "Сочи", "Торпедо" в тот же день примет СКА.

Результаты других матчей:

"Ак Барс" - "Сибирь" - 1:2 ОТ

"Локомотив" - "Трактор" - 1:3

"Нефтехимик" - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:2 Б

"Сочи" - "Северсталь" - 2:1.