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Две шайбы Кашпара помогли "Динамо" обыграть "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Спорт
25 января, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 6:2
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Хоккеисты "Динамо"

Хоккеисты "Динамо"

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Лукаш Кашпар (1-я и 24-я минуты), Ансель Галимов (4), Владимир Брюквин (20), Мартиньш Карсумс (53) и Артем Федоров (59). У проигравших отличились Кирилл Капризов (9) и Игорь Григоренко (11).

19-летний Капризов набрал два очка в матче и превзошел рекорд КХЛ, принадлежавший Евгению Кузнецову, по набранным очкам за сезон среди хоккеистов моложе 20 лет. Теперь на счету Капризова 42 очка (20 шайб + 22 передачи).

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. "Салават Юлаев" с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.

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