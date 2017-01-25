Две шайбы Кашпара помогли "Динамо" обыграть "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Лукаш Кашпар (1-я и 24-я минуты), Ансель Галимов (4), Владимир Брюквин (20), Мартиньш Карсумс (53) и Артем Федоров (59). У проигравших отличились Кирилл Капризов (9) и Игорь Григоренко (11).

19-летний Капризов набрал два очка в матче и превзошел рекорд КХЛ, принадлежавший Евгению Кузнецову, по набранным очкам за сезон среди хоккеистов моложе 20 лет. Теперь на счету Капризова 42 очка (20 шайб + 22 передачи).

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. "Салават Юлаев" с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.