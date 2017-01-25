Тренер "Салавата Юлаева" Захаркин уверен, что вратарь Сведберг будет в порядке к плей-офф

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" выразил уверенность, что голкипер команды Никлас Сведберг выйдет на высокий уровень игры к плей-офф. Об этом он сообщил журналистам.
"Салават Юлаев" в гостевом матче уступил "Динамо" со счетом 2:6, это поражение стало для уфимской команды пятым подряд. "У меня нет претензий к Сведбергу, нам очень важно, чтобы Никлас поймал свою игру. Мы все делаем для того, чтобы отработать взаимодействие между вратарем и защитниками, так как это часто причина того, что мы не можем выиграть матч. Общаемся с тренером вратарей, ищем решение, уверен, к матчам плей-офф он будет в порядке", - сказал Захаркин.
"Причины поражения лежат на поверхности, о чем говорить, если одно звено проигрывает со счетом 0:4, - продолжил специалист. - У нас был шанс вернуться в игру в третьем периоде при игре пять на три, это была хорошая возможноcть для квалифицированных игроков, но не реализовали эту возможность. Хоккеисты были настроены на игру, они хотели сыграть как команда. С сегодняшней игры мы должны взять с собой на следующую уверенность хоккеистов друг в друге".
Захаркин отметил системные проблемы в защите "Салавата Юлаева". У нас страдает система обороны, это очевидно. Нет никакой плотности, насыщенности, делаем позиционные ошибки", - резюмировал специалист.
Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин поблагодарил команду за желание и настрой на игру. "Желание, настрой и дисциплина у игроков на высоком уровне, об этом нет смысла говорить. Все были нацелены только на победу. Третий период выстояли, спасибо болельщикам, что погнали нас вперед", - сказал Орешкин.
"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. "Салават Юлаев" с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.