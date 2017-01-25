Хоккеист Капризов: "Салавату Юлаеву" нужна одна победа в КХЛ для выхода из кризиса

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уфимский "Салават Юлаев" нуждается в одной победе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для того, чтобы выйти из кризиса. Таким мнением с журналистами поделился нападающий команды Кирилл Капризов.

В среду "Салават Юлаев" в гостях уступил московскому "Динамо" со счетом 2:6. Это поражение стало для уфимской команды пятым подряд.

Капризов, который набрал два (1 шайба + 1 передача) результативных балла в этой игре, побил рекорд по набранным очкам за сезон среди хоккеистов моложе 20 лет. Теперь на счету Капризова 42 очка (20 + 22). "Не знал об этом. Приятно, конечно, но команда не выигрывает", - отметил игрок.

"Сегодня мы не выполнили тренерскую установку, потому что пропустили такие голы, которые разбирали много раз. Кончено, тяжелая обстановка в раздевалке, это и так всем понятно. Нам просто сейчас нужна одна победа, потом легче станет. Мы много стали удаляться в последнее время, очень это мешает", - сказал Капризов.

"Без удачи никуда, очень тяжело без нее выигрывать, главное, чтобы желание у нас было", - резюмировало хоккеист.

После 54 матчей "Салават Юлаев" с 81 баллом занимает пятое место на Востоке. В следующей игре 27 января уфимская команда в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".